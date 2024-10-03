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Политолог о риске ядерной войны: "Осталось только молиться"

Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко высказался о возможности ядерного конфликта с США. В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что Россия сделала всё, что могла, чтобы избежать войны.

Политолог о риске ядерной войны: "Осталось только молиться"
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По словам Ищенко, Россия принимает все меры, но Запад продолжает повышать ставки. Он считает, что американцы надеются остановиться на грани войны, когда поймут, что Россия может ответить ядерным ударом. Однако это заблуждение. Точно определить момент, когда нужно остановиться, невозможно. Кроме того, существует политическая инерция, которая движет ситуацию вперёд, как разогнанный автомобиль — для остановки нужно не только желание, но и пространство.

Ищенко подчеркнул, что войны часто начинаются не по желанию сторон, а из-за рискованных действий, которые приводят к неконтролируемому развитию ситуации. Даже понимая, что конфликт может привести к войне, стороны могут оказаться не в состоянии остановиться, так как это будет восприниматься как поражение.

В итоге, по мнению Ищенко, нам остаётся лишь призывать противников к разуму, надеяться на их понимание и успокаивать себя тем, что мы сделали всё возможное для предотвращения конфликта и можем быть спокойны за свою совесть.

Уточнения

Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.
 

Вое́нный конфли́кт — собирательное название любых форм разрешения межгосударственных и внутригосударственных противоречий с помощью военного насилия, объединяющее собой все виды вооружённого противостояния, которые преследуют социально-политические цели.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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