Всенародная поддержка: губернатор Курской области сообщил о передаче комплекта помощи российским солдатам

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Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о передаче российским военным комплекта помощи, включающего технические средства, религиозные символы, отличительные знаки и флаг региона. По словам губернатора, флаг будет поднят над освобожденными территориями. Об этом сообщает ресурс argumenti. ru.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Смирнов уточнил, что помощь была собрана не только жителями Курской области, но и другими регионами, оказывающими поддержку российским военным. Губернатор заявил о народной гордости за своих защитников, подчеркнул их мужество и героизм.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

