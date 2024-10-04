Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о передаче российским военным комплекта помощи, включающего технические средства, религиозные символы, отличительные знаки и флаг региона. По словам губернатора, флаг будет поднят над освобожденными территориями. Об этом сообщает ресурс argumenti. ru.
Смирнов уточнил, что помощь была собрана не только жителями Курской области, но и другими регионами, оказывающими поддержку российским военным. Губернатор заявил о народной гордости за своих защитников, подчеркнул их мужество и героизм.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.