Его называли крепостью: военный эксперт объяснил, почему Угледар долго не удавалось взять

Серьёзная система укреплений, включая бетонированные подземные ходы, позволила Вооружённым силам Украины долгое время удерживать Угледар, рассказал NewsInfo.Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
3 октября Минобороны России сообщило о взятии российской армией города Угледар в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР). ВСУ удерживали населённый пункт с 2022 года.
"Угледар был просто очень сильно укреплён. И его даже на Украине называли "фортеця", то есть "крепость", потому что у него были бетонные подземные ходы, были окопы, редуты всякие, засечные позиции из железобетона и достаточно много оружия. Поэтому так долго держался", — пояснил Литовкин.
Эксперт добавил, что Угледар является важным железнодорожным и автомобильным транспортным узлом, через который украинская армия обеспечивала восполнение резервов, а также подвоз продовольствия, ГСМ, боеприпасов и т. д.
Собеседник отметил, что отступление ВСУ из города началось после того, как ВС РФ взяли Угледар в кольцо. Украинская армия отходила по единственной дороге, которая непрерывно простреливалась российскими войсками.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.