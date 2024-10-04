Его называли крепостью: военный эксперт объяснил, почему Угледар долго не удавалось взять

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Серьёзная система укреплений, включая бетонированные подземные ходы, позволила Вооружённым силам Украины долгое время удерживать Угледар, рассказал NewsInfo.Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

3 октября Минобороны России сообщило о взятии российской армией города Угледар в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР). ВСУ удерживали населённый пункт с 2022 года.

"Угледар был просто очень сильно укреплён. И его даже на Украине называли "фортеця", то есть "крепость", потому что у него были бетонные подземные ходы, были окопы, редуты всякие, засечные позиции из железобетона и достаточно много оружия. Поэтому так долго держался", — пояснил Литовкин.

Эксперт добавил, что Угледар является важным железнодорожным и автомобильным транспортным узлом, через который украинская армия обеспечивала восполнение резервов, а также подвоз продовольствия, ГСМ, боеприпасов и т. д.

Собеседник отметил, что отступление ВСУ из города началось после того, как ВС РФ взяли Угледар в кольцо. Украинская армия отходила по единственной дороге, которая непрерывно простреливалась российскими войсками.