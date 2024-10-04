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Его называли крепостью: военный эксперт объяснил, почему Угледар долго не удавалось взять

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Серьёзная система укреплений, включая бетонированные подземные ходы, позволила Вооружённым силам Украины долгое время удерживать Угледар, рассказал NewsInfo.Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Его называли крепостью: военный эксперт объяснил, почему Угледар долго не удавалось взять
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

3 октября Минобороны России сообщило о взятии российской армией города Угледар в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР). ВСУ удерживали населённый пункт с 2022 года.

"Угледар был просто очень сильно укреплён. И его даже на Украине называли "фортеця", то есть "крепость", потому что у него были бетонные подземные ходы, были окопы, редуты всякие, засечные позиции из железобетона и достаточно много оружия. Поэтому так долго держался", — пояснил Литовкин.

Эксперт добавил, что Угледар является важным железнодорожным и автомобильным транспортным узлом, через который украинская армия обеспечивала восполнение резервов, а также подвоз продовольствия, ГСМ, боеприпасов и т. д.

Собеседник отметил, что отступление ВСУ из города началось после того, как ВС РФ взяли Угледар в кольцо. Украинская армия отходила по единственной дороге, которая непрерывно простреливалась российскими войсками.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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