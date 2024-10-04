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Он не последний: военный эксперт объяснил, ускорит ли взятие Угледара наступление ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Взятие Угледара не ускорит наступление ВС РФ, так как на Украине есть и другие хорошо укреплённые города, которые нужно освобождать, рассказал NewsInfo. Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он не последний: военный эксперт объяснил, ускорит ли взятие Угледара наступление ВС РФ
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

"Он не последний так хорошо укрепленный [населенный пункт], есть ещё Краматорск, который тоже так же укреплен, как и Угледар. И есть другие населённые пункты. Есть Угледарская дуга, которая проходит через Угледар, Водяное, Снежное и т. д", — перечислил эксперт.

По словам Литовкина, российским войскам нужно пройти Угледарскую дугу, после чего, как ожидается, будет "открытое поле".

"Но дальше ещё есть пара городов, которые взять будет непросто, если Украина их не оставит, спасая свои остатки вооружённых сил", — подчеркнул он.

Собеседник призвал не относиться к спецоперации как к футбольному матчу, где армия "забивает голы", так как военные действия совершенно непредасказуемы.

"А потом надо понимать, что там, с той стороны такие же русские люди, как и мы, они так же упорно сражаются. Единственное что у них нет боевого духа, и они начинают осознавать, что воюют не за интересы Украины, а за интересы Соединенных Штатов и НАТО, и им за эти интересы умирать не хочется", — подытожил Литовкин.

3 октября Министерство обороны РФ сообщило о взятии российской армией Угледара Волновахского района в Донецкой народной республике. Освобождение города лишило ВСУ важного железнодорожного и транспортного узла.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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