В глубинах земли, в секретной лаборатории Ленинградского полка, инженеры и техники разрабатывают и производят уникальные беспилотники, предназначенные для воздушных сражений.
По информации командира подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным "Пол", основной деятельностью лаборатории является создание боеприпасов для FPV-дронов и более легких беспилотников. Все работы ведутся с использованием ресурсов Министерства обороны и при помощи волонтеров. Разработки Ленинградского полка уже применяются на различных участках специальной военной операции. Об этом "Пол" рассказал в интервью РИА Новости.
В лаборатории активно используется 3D-печать, что позволяет специалистам реализовывать сложные инженерные решения. Среди новейших разработок — специальные устройства для дронов Mavic, предназначенные для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников. Появление дронов-истребителей в арсенале полка связано с эскалацией воздушной войны и возросшим количеством воздушных дуэлей.
Подразделение БПЛА Ленинградского полка выполняет широкий спектр задач, включая разведку, нанесение ударов и круглосуточное наблюдение для командного состава. В лаборатории создаются не только боеприпасы, но и совершенствуется самое оборудование, что позволяет полку удерживать лидирующие позиции в развитии и применении беспилотных технологий.
Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.