Полет из-под земли: Ленинградский полк создает дроны для воздушных дуэлей в подземной лаборатории

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В глубинах земли, в секретной лаборатории Ленинградского полка, инженеры и техники разрабатывают и производят уникальные беспилотники, предназначенные для воздушных сражений.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0

По информации командира подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным "Пол", основной деятельностью лаборатории является создание боеприпасов для FPV-дронов и более легких беспилотников. Все работы ведутся с использованием ресурсов Министерства обороны и при помощи волонтеров. Разработки Ленинградского полка уже применяются на различных участках специальной военной операции. Об этом "Пол" рассказал в интервью РИА Новости.

В лаборатории активно используется 3D-печать, что позволяет специалистам реализовывать сложные инженерные решения. Среди новейших разработок — специальные устройства для дронов Mavic, предназначенные для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников. Появление дронов-истребителей в арсенале полка связано с эскалацией воздушной войны и возросшим количеством воздушных дуэлей.

Подразделение БПЛА Ленинградского полка выполняет широкий спектр задач, включая разведку, нанесение ударов и круглосуточное наблюдение для командного состава. В лаборатории создаются не только боеприпасы, но и совершенствуется самое оборудование, что позволяет полку удерживать лидирующие позиции в развитии и применении беспилотных технологий.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту

