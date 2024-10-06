Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как зелёный чай спасает сердце: секрет пользы напитка
Вы знали, что у собак есть своя Пальмовая ветвь? Её тоже вручают в Каннах
Герои Запорожья: российские добровольцы награждены за мужество и отвагу
Запад ударил по ВСУ: группировка ВС РФ уничтожает живую силу противника
Как сделать машину сияющей надолго с помощью простого трюка
Работа с неба: Су-34 уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Авиакомпания Emirates запретила брать рации на рейсы из Дубая
Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи
Полет из-под земли: Ленинградский полк создает дроны для воздушных дуэлей в подземной лаборатории

Один выстрел — две цели: САУ Акация успешно уничтожает технику ВСУ под Угледаром

1:26
Силовые структуры » Военные новости

Подразделения группировки "Восток" продемонстрировали высокую эффективность артиллерийского огня на Южно-Донецком направлении. Расчет самоходной гаубицы 2С3 "Акация" одним прецизионным выстрелом уничтожил боевую машину пехоты (БМП) и укрепленный пункт противника (блиндаж) в районе Угледара, сообщает Министерство обороны РФ.

Один выстрел — две цели: САУ Акация успешно уничтожает технику ВСУ под Угледаром
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Артиллерийские расчеты "Акаций" активно поддерживают штурмовые отряды, нанося удары по живой силе, технике и укрепрайонам ВСУ.

По словам артиллеристов, активность артиллерии противника в районе Угледара значительно снизилась, а эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ резко упала. Высокая точность попаданий достигается благодаря прецизионной наводке. Цель ударов разнообразна: от живой силы до бронетехники и укрепительных сооружений.

Самоходная гаубица 2С3 "Акация" способна поражать цели на дальности до 20 километров, обладая широким спектром боеприпасов (46 снарядов). Эта мощная артиллерийская система эффективно уничтожает живую силу, бронетехнику, артиллерийские батареи и другие военные объекты противника. Успешное применение "Акаций" под Угледаром свидетельствует о профессионализме российских артиллеристов и высокой эффективности используемой техники.

Уточнения

2С3 «Ака́ция» (индекс ГАБТУ — Объект 303) — советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту
Экономика и бизнес
Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту Аудио 
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Еда и рецепты
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса Аудио 
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Последние материалы
Работа с неба: Су-34 уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Один выстрел — две цели: САУ Акация успешно уничтожает технику ВСУ под Угледаром
Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи
Полет из-под земли: Ленинградский полк создает дроны для воздушных дуэлей в подземной лаборатории
Как помочь питомцу адаптироваться к смене сезона? Осенью могут обостриться хронические заболевания
Подарки в Telegram: Дуров анонсирует новую функцию и возможность конвертации в NFT
Туманная революция: Panasonic добились создания трехмерных голограмм с помощью пара
Газзаев считает, что сборная России в любом случае должна собираться, даже в отсутствие соперников
Социализация собак: кинолог развеивает заблуждения о необходимости постоянного общения собак
Климаический риск: эксперт предупреждает об опасности изменения климата для юга России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.