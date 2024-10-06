Подразделения группировки "Восток" продемонстрировали высокую эффективность артиллерийского огня на Южно-Донецком направлении. Расчет самоходной гаубицы 2С3 "Акация" одним прецизионным выстрелом уничтожил боевую машину пехоты (БМП) и укрепленный пункт противника (блиндаж) в районе Угледара, сообщает Министерство обороны РФ.
Артиллерийские расчеты "Акаций" активно поддерживают штурмовые отряды, нанося удары по живой силе, технике и укрепрайонам ВСУ.
По словам артиллеристов, активность артиллерии противника в районе Угледара значительно снизилась, а эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ резко упала. Высокая точность попаданий достигается благодаря прецизионной наводке. Цель ударов разнообразна: от живой силы до бронетехники и укрепительных сооружений.
Самоходная гаубица 2С3 "Акация" способна поражать цели на дальности до 20 километров, обладая широким спектром боеприпасов (46 снарядов). Эта мощная артиллерийская система эффективно уничтожает живую силу, бронетехнику, артиллерийские батареи и другие военные объекты противника. Успешное применение "Акаций" под Угледаром свидетельствует о профессионализме российских артиллеристов и высокой эффективности используемой техники.
2С3 «Ака́ция» (индекс ГАБТУ — Объект 303) — советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица.
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