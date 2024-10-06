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Работа с неба: Су-34 уничтожил позиции ВСУ в Курской области

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны России сообщило об успешной операции истребителя-бомбардировщика Су-34 в приграничном районе Курской области. Экипаж Су-34 применил управляемые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, уничтожив скопление живой силы и опорный пункт украинских войск.

Работа с неба: Су-34 уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

После подтверждения успешного поражения целей самолет вернулся на базу. 

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке украинских войск прорвать оборону в Курской области утром 6 августа. Однако наступление было остановлено. Герасимов заявил о планируемом полном разгроме противника и восстановлении контроля на государственной границе. По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении превышают 19 800 военнослужащих и 135 танков.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинской стороны как провокацию, подчеркнув нанесение ударов по гражданским объектам. Он заверил, что Россия примет адекватные меры и достигнет всех поставленных целей. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.

Уточнения

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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