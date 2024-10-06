Запад ударил по ВСУ: группировка ВС РФ уничтожает живую силу противника

На купянском участке фронта мотострелки группировки "Запад" успешно провели операцию по уничтожению живой силы и огневых точек противника.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov), CC BY 4.0

Как сообщило Министерство обороны РФ, экипажи боевых машин пехоты (БМП-3) оказали артиллерийскую поддержку штурмовым подразделениям, нанеся удары по укрепленным позициям и пулеметным гнездам ВСУ.

Разведывательные данные были немедленно переданы расчетам БМП-3, которые заняли замаскированные позиции и открыли огонь из 100-миллиметровых пушек. В результате были уничтожены не только блиндажи и пулеметные точки, но и автомобильный транспорт, занимавшийся подвозом личного состава, боеприпасов и ротацией войск. Успешная операция подтверждает эффективность координированных действий разведки и артиллерии российской армии. Ситуация на купянском направлении остается напряженной.