В Запорожской области прошла торжественная церемония награждения российских добровольцев отрядов "Барс", принимающих активное участие в специальной военной операции.
Генерал-майор Александр Туляганов, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вручил государственные и ведомственные награды почти 180 бойцам группировки "Днепр".
Среди награжденных — командир миномётного расчёта отряда "Барс-11" с позывным "Манул", получивший медаль "За храбрость" за успешное обнаружение и уничтожение вражеского укреплённого пункта и живой силы. "Манул" служит на фронте с сентября 2023 года.
Генерал Туляганов выразил благодарность добровольцам от имени верховного главнокомандующего и руководства Министерства обороны России, пожелав им крепкого здоровья и успехов в дальнейшем выполнении боевых задач. Отмечается, что сразу после церемонии награждения бойцы вернулись к своим обязанностям. Этот жест подчеркивает высокую готовность и самоотверженность российских добровольцев, защищающих национальные интересы.
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