Герои Запорожья: российские добровольцы награждены за мужество и отвагу

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Запорожской области прошла торжественная церемония награждения российских добровольцев отрядов "Барс", принимающих активное участие в специальной военной операции.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Генерал-майор Александр Туляганов, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вручил государственные и ведомственные награды почти 180 бойцам группировки "Днепр".

Среди награжденных — командир миномётного расчёта отряда "Барс-11" с позывным "Манул", получивший медаль "За храбрость" за успешное обнаружение и уничтожение вражеского укреплённого пункта и живой силы. "Манул" служит на фронте с сентября 2023 года.

Генерал Туляганов выразил благодарность добровольцам от имени верховного главнокомандующего и руководства Министерства обороны России, пожелав им крепкого здоровья и успехов в дальнейшем выполнении боевых задач. Отмечается, что сразу после церемонии награждения бойцы вернулись к своим обязанностям. Этот жест подчеркивает высокую готовность и самоотверженность российских добровольцев, защищающих национальные интересы.