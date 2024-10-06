Грядёт военный мятеж на Украине.
В этом убеждён бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, ВСУ "уже несутся в неуправляемом болиде прямо на станцию "суровый, кровавый и беспощадный бунт".
"Будет военный мятеж. Пришло время. Пришло время военных", — отметил Соскин.
Он подчёркивает, что сознательное уничтожение 72-й бригады армии Украины в Угледаре стало уроком для всех солдат ВСУ. Эти люди с оружием в руках к тем, кто это сделал.
"Это уже очень близко чрезвычайно", — подытожил экс-советник Кучмы.
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