Боевики с оружием в руках придут к Зеленскому. На Украине грядёт военный мятеж

Грядёт военный мятеж на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

В этом убеждён бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, ВСУ "уже несутся в неуправляемом болиде прямо на станцию "суровый, кровавый и беспощадный бунт".

"Будет военный мятеж. Пришло время. Пришло время военных", — отметил Соскин.

Он подчёркивает, что сознательное уничтожение 72-й бригады армии Украины в Угледаре стало уроком для всех солдат ВСУ. Эти люди с оружием в руках к тем, кто это сделал.

"Это уже очень близко чрезвычайно", — подытожил экс-советник Кучмы.