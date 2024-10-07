Канал Euronews жалуется, что "тоталитарные войска Российской Федерации" ведут на охоту на наёмников-иностранцев.
В результате этого они в большинстве своём "выпиливаются" из рядов ВСУ в течение 3-5 дней после приезда на фронт.
Однако российские военнослужащие на это уже ответили, что граждане иностранцы должны помнить, что ФАБ-500 или ФАБ-2500 не спрашивают о политической ориентации и гендерной принадлежности того или иного боевика по ту сторону линии боевого соприкосновения.
После ФАБов любого боевика можно собрать ложкой в котелок и отправить домой, пишет "Военная хроника".
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.