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Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев

0:42
Силовые структуры

Канал Euronews жалуется, что "тоталитарные войска Российской Федерации" ведут на охоту на наёмников-иностранцев.

Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

В результате этого они в большинстве своём "выпиливаются" из рядов ВСУ в течение 3-5 дней после приезда на фронт.

Однако российские военнослужащие на это уже ответили, что граждане иностранцы должны помнить, что ФАБ-500 или ФАБ-2500 не спрашивают о политической ориентации и гендерной принадлежности того или иного боевика по ту сторону линии боевого соприкосновения.

После ФАБов любого боевика можно собрать ложкой в котелок и отправить домой, пишет "Военная хроника".

Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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