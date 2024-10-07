Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Канал Euronews жалуется, что "тоталитарные войска Российской Федерации" ведут на охоту на наёмников-иностранцев.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

В результате этого они в большинстве своём "выпиливаются" из рядов ВСУ в течение 3-5 дней после приезда на фронт.

Однако российские военнослужащие на это уже ответили, что граждане иностранцы должны помнить, что ФАБ-500 или ФАБ-2500 не спрашивают о политической ориентации и гендерной принадлежности того или иного боевика по ту сторону линии боевого соприкосновения.

После ФАБов любого боевика можно собрать ложкой в котелок и отправить домой, пишет "Военная хроника".

Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев