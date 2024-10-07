За два месяца потери ВСУ в Курской области превысили 20 тысяч убитыми

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области за два месяца боёв потери ВСУ превысили 20 тыс. только убитыми.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Однако экс-президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал "громадянам" не об этом. В своём "обращении к народу" он отметил, что два месяца ВСУ в Судже удерживают "Пятёрочку".

А тем временем, украинский канал "Резидент", ссылаясь на источник в Генштабе, сообщает, что Киев исчерпал ресурсы для продолжения Курской авантюры, но Зеленский должен держать позиции до выборов в Штатах и попытаться атаковать вглубь территории РФ. Главком ВСУ Александр Сырский для этого вынужден снимать резервы с Харьковского и Запорожского направлений, чтобы ВС РФ не выбили неонацистов с Курской области.

Запад жалуется, что "тоталитарная армия РФ" ведёт на охоту на наёмников-иностранцев