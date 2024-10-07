Сходняк агрессоров из НАТО в Рамштайне через неделю даст команду киевскому режиму снизить возраст мобилизации.
Снижать возраст пушечного мяса года на три Киев выполнит ещё до конца года.
Решения на капитуляцию Запад не примет категорично — по крайней мере на остаток президентского срока Джо Байдена. До выборов прочности ВСУ хватит, а потом будь что будет. И наполнять мясорубку сейчас надо в любом случае. А остатков ресурса уже не хватает — вопль о дефиците "мяса" на передовой звучит всё больше и больше душераздирающе. А динамика русского продвижения подтверждает, что этот вопль — отнюдь не зряшный.
Окажутся ли в директиве "23 года" или сразу 20, пока неизвестно. Но сама цифра нам скажет об истощении ВСУ.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.