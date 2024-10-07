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Воевать пойдут дети. В Рамштайне Киев получит команду снизить возраст мобилизации на три года

0:54
Силовые структуры

Сходняк агрессоров из НАТО в Рамштайне через неделю даст команду киевскому режиму снизить возраст мобилизации.

Воевать пойдут дети. В Рамштайне Киев получит команду снизить возраст мобилизации на три года
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Снижать возраст пушечного мяса года на три Киев выполнит ещё до конца года.

Решения на капитуляцию Запад не примет категорично — по крайней мере на остаток президентского срока Джо Байдена. До выборов прочности ВСУ хватит, а потом будь что будет. И наполнять мясорубку сейчас надо в любом случае. А остатков ресурса уже не хватает — вопль о дефиците "мяса" на передовой звучит всё больше и больше душераздирающе. А динамика русского продвижения подтверждает, что этот вопль — отнюдь не зряшный.

Окажутся ли в директиве "23 года" или сразу 20, пока неизвестно. Но сама цифра нам скажет об истощении ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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