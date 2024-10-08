Численность украинских боевиков при вторжении в Курскую область России составляла, по предварительным оценкам, от 8 до 16 тысяч, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин.
Эксперт отметил, что при расчётах учитывались в том числе данные, публикуемые в западных СМИ.
"И уже известные нам потери показывают, что Киев потерял на этом участке фронта гораздо больше, чем было изначально", — добавил он.
По словам собеседника, поражения ВСУ на других участках фронта указывают на то, что украинское командование бросило на Курскую область резервы, которые берегло для ключевых направлений в Донбассе.
Из-за своих ухищрений киевский режим потерял Угледар и только затягивает конфликт с Россией, заключил Колчин.
По данным Минобороны РФ, в курской операции украинская армия потеряла более 21 тысячи военных и более тысячи единиц военной техники.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.
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