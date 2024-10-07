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Беспилотный транспорт по-украински: сотрудники ТЦК пытались мобилизовать водителя трамвая во время движения

Силовые структуры » Военные новости

Сотрудники одесского военкомата попытались мобилизовать водителя трамвая прямо во время его работы, но пассажиры вступились за него, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Беспилотный транспорт по-украински: сотрудники ТЦК пытались мобилизовать водителя трамвая во время движения
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

По данным издания, территориальный центр комплектования (ТЦК) решил провести мобилизацию водителя одесского трамвая, когда тот находился на рабочем месте. Однако попытка не увенчалась успехом, так как один из пассажиров встал на защиту водителя. Видео инцидента, опубликованное в Telegram-канале, показывает, как мужчина в камуфляже пытается проникнуть в кабину трамвая, а пассажиры окружают его.

Ранее вице-президент Украинской ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин отметил, что страна испытывает серьезный дефицит водителей из-за мобилизации.

В интернете широко распространены видеоролики, демонстрирующие силовую мобилизацию, где представители военкоматов, часто применяя физическую силу, забирают мужчин мобилизационного возраста в микроавтобусы и увозят их в неизвестном направлении.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".

Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Закон также требует, чтобы военнообязанные постоянно носили с собой военный билет и предъявляли его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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