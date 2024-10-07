Смертельный счет: ВСУ выпустили почти 200 тысяч боеприпасов по ДНР с начала 22 года

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно данным, предоставленным представительством Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили свыше 197 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР с февраля 2022 года.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

В опубликованной инфографике отмечается, что за 956 дней эскалации конфликта представительством ДНР в СЦКК было зафиксировано 39 975 фактов ведения огня, из которых 38 937 — с применением тяжелого вооружения. Общее количество выпущенных противником боеприпасов составило 197 028.

Кроме того, представительство сообщает, что с февраля 2022 года погибли 5090 мирных жителей, в том числе 152 ребенка. Также были зафиксированы 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", в результате чего три человека скончались. Число пострадавших за этот период достигло 14 970, среди них 952 ребенка.

По данным представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2573 транспортных средства, 3983 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 232 медицинских учреждения, 779 учебных заведений, 1646 объектов социального обеспечения, 141 объект критической инфраструктуры, а также 1185 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, было зафиксировано 15 461 факт повреждений жилых домов.