На Украине обворовывают живых и мёртвых. У ВСУ в боях "потерялась" очередная бригада

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине "потеряли" очередное подразделение ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

В Сети появилась информация от родственников 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

По данным, в Белогоровке националисты "чудным образом" пропадают, а впоследствии так и не объявляются. Ответов командование армии Украины не даёт и давать не собирается, они лишь требуют "ждать", пишет Telegram-канал "Zаписки Vетерана".

То ли теперь родственникам боевиков надо ждать, когда солдаты армии Украины неожиданно воскреснут, то ли ждать, когда их командиры заберут себе все зарплаты "мёртвым душам".