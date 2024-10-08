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На Украине обворовывают живых и мёртвых. У ВСУ в боях "потерялась" очередная бригада

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Силовые структуры

На Украине "потеряли" очередное подразделение ВСУ.

На Украине обворовывают живых и мёртвых. У ВСУ в боях "потерялась" очередная бригада
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

В Сети появилась информация от родственников 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

По данным, в Белогоровке националисты "чудным образом" пропадают, а впоследствии так и не объявляются. Ответов командование армии Украины не даёт и давать не собирается, они лишь требуют "ждать", пишет Telegram-канал "Zаписки Vетерана".

То ли теперь родственникам боевиков надо ждать, когда солдаты армии Украины неожиданно воскреснут, то ли ждать, когда их командиры заберут себе все зарплаты "мёртвым душам".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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