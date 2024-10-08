На Украине "потеряли" очередное подразделение ВСУ.
В Сети появилась информация от родственников 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
По данным, в Белогоровке националисты "чудным образом" пропадают, а впоследствии так и не объявляются. Ответов командование армии Украины не даёт и давать не собирается, они лишь требуют "ждать", пишет Telegram-канал "Zаписки Vетерана".
То ли теперь родственникам боевиков надо ждать, когда солдаты армии Украины неожиданно воскреснут, то ли ждать, когда их командиры заберут себе все зарплаты "мёртвым душам".
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.