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Российские военные нашли результативный способ наносить удары по объектам ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Вооружённые силы России научились эффективно поражать с воздуха объекты ВСУ, используя беспилотники, выражает беспокойство New York Times.

Российские военные нашли результативный способ наносить удары по объектам ВСУ
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Издание поясняет, что в последнее время ВС РФ начали применять новую тактику: сначала они с помощью БПЛА "прощупывают" и истощают украинскую ПВО, после чего наносят по целям мощные удары с воздуха.

"Ударные беспилотники относительно недороги и могут стоить всего несколько тысяч долларов в производстве", — отмечает автор.

Учитывая, что стоимость ракет, используемых ВСУ для перехвата российских БПЛА, гораздо выше, тактику ВС РФ можно назвать очень эффективной, констатирует NYT. Кроме того, сбивая беспилотники, украинская армия обнаруживает расположение своей ПВО, резюмирует западное издание.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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