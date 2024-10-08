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Возможность зеркального удара: политолог Ищенко заявил о перспективах ракетной атаки Запада

2:17
Силовые структуры » Военные новости

Ростислав Ищенко, политолог, прокомментировал, почему Россия не в состоянии зеркально отреагировать на возможные действия Запада, связанные с использованием дальнобойного оружия против российских объектов. Об этом пишет издание "Военное дело". 

Возможность зеркального удара: политолог Ищенко заявил о перспективах ракетной атаки Запада
Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что в отличие от Украины, которая получает ракеты от Запада и затем запрашивает разрешение на их применение против России, другие страны, такие как Ливия, ХАМАС или Гаити, не обращались к России за оружием или разрешениями.

По мнению эксперта, чтобы Россия могла осуществить подобный ответ, необходимо, чтобы антизападные страны сами инициировали запрос на подобные действия. Если же Россия предложит такие меры, то, скорее всего, не встретит понимания со стороны этих стран, которые имеют свои интересы и не будут учитывать желания Москвы.

Ищенко также привел в пример ситуацию с размещением советских ракет на Кубе в прошлом, когда кубинское руководство было заинтересовано в защите своей территории от возможной агрессии США. Он подчеркнул, что в этом случае интересы Москвы и Гаваны совпадали, в отличие от ситуации, когда Россия могла бы попытаться использовать другие страны для нападения на США без их согласия.

Политолог пояснил, что если бы советские ракеты просто прибыли на Кубу без согласия кубинских властей, то местные жители могли бы воспринять это как угрозу и даже применить силу против такого груза. Ищенко добавил, что инициатором любых действий против Запада должны быть именно страны, заинтересованные в этом, а не Россия.

Он предостерег, что предоставление оружия другим странам для ведения боевых действий против США является рискованной затеей, особенно учитывая, что Россия уже заявила о своем намерении рассматривать любые ракетные удары с Украины как агрессию со стороны США. Этот шаг может повлечь за собой серьезные последствия, включая возможность ядерного ответа.

В заключение Ищенко подчеркнул, что России будет крайне сложно найти страну, готовую открыто поддержать ее действия перед Западом, и задал риторический вопрос о том, где можно найти такие страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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