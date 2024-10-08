Марат Хайруллин: российские войска начали движение в сторону Запорожья

Армия России начала движение в сторону Запорожья.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает военный корреспондент Марат Хайруллин.

Кроме успехов в Донбассе, ВС РФ активизировались и на южном направлении — в сторону Запорожья. Наступление обрабатывается боевой авиацией, наносящей удары управляемыми бомбами по целям.

"Сейчас допиливается технология применения тяжёлых бомб… Надо обратить внимание на Запорожье, Ореховский фронт, здесь началось движение наших войск по направлению к Степногорску, Каменскому. Пока точной информации нет, но говорят, уже в Каменское зашли наши войска", — отметил военкор.

Хайруллин: российские войска начали движение в сторону Запорожья