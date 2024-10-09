Гарантированное уничтожение: эксперт объяснил, вступит ли НАТО в прямой конфликт с Россией

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Прямая военная конфронтация НАТО и России маловероятна, так как у Североатлантического альянса нет для этого ни желания, ни достаточных ресурсов, рассказал Moneytimes.Ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, PDM

"Я считаю, это из области фантастики, нет у них вариантов. Удары по Москве и Петербургу — это крупномасштабная ядерная война со взаимным гарантированным уничтожением. Это пустой разговор ни о чём", — отметил эксперт.

По словам Храмчихина, альянс уже давно бы вступил в войну с РФ, если бы у него была такая возможность.

"У них нет ни желания, ни возможностей это сделать, даже независимо от ядерного оружия", — констатировал спикер.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс открыто готовится к потенциальным военным действиям против России. По словам дипломата, НАТО уже одобрило региональные планы обороны, сформулировало необходимые задачи для военных командований и ведёт проработку потенциальных тактических манёвров.

Замминистра напомнил о проведённых с 22 января по 31 мая масштабных учениях блока — Steadfast Defender, в которых противником впервые была обозначена Россия. До этого НАТО не использовало в учениях названий конкретных стран.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



Вое́нный конфли́кт — собирательное название любых форм разрешения межгосударственных и внутригосударственных противоречий с помощью военного насилия, объединяющее собой все виды вооружённого противостояния, которые преследуют социально-политические цели.

