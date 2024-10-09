Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000

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Французские истребители четвёртого поколения Mirage 2000, поставка которых запланирована на Украину в 2025 году, не станут сверхсложными целями для ВКС РФ и систем ПВО России, рассказал NewsInfo.Ru военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Фото: flickr.com by Тим Фелс, CC BY-SA 2.0

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в соцсетях, что Mirage 2000 с новыми ракетами воздух-земля и средствами РЭБ будут отправлены Киеву в период с января по март следующего года. При этом глава французского МИД не уточнил, какое количество истребителей получит Украина.

"Сам по себе самолёт — четвёртого поколения, но он не является сверхсложной целью ни для нашей тактической авиации самолётов Су-35, Су-30, ни для комплексов противовоздушной обороны, таких как "Тор-М2", Бук-М2", "Бук-М3", С-300В4 и С-400", — прокомментировал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что дело не в модели истребителя, а в мастерстве его пилота. Лётчиков ВСУ придётся хорошо готовить к управлению западными самолётами, добавил он.

Леонков напомнил, что для эксплуатации десяти отправленных Киеву F-16 натовские инструкторы обучили всего шесть украинских пилотов. При этом один из американских истребителей был уничтожен на Украине дружественным огнём, так и не проявив себя в бою, подытожил собеседник.

Уточнения

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо.



Войска противовозду́шной и противораке́тной оборо́ны — до 1998 года самостоятельный вид вооружённых сил (Войска ПВО).

