Массированный обстрел Донецка и Горловки: ВСУ применили снаряды НАТО

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о мощном артиллерийском обстреле Петровского района Донецка и города Горловки украинскими войсками.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

В ходе атаки было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные боеприпасы. Обстрел проводился в два этапа: сначала три кассетных снаряда попали в Никитовский район Горловки, затем шесть снарядов того же калибра обрушились на Петровский район Донецка и Горловку.

Петровский район расположен на окраине Донецка, а Горловка — крупный промышленный центр ДНР, насчитывающий более 250 тысяч жителей (до начала конфликта). Использование снарядов калибра 155 миллиметров свидетельствует о применении западного вооружения, поставленного Украине странами НАТО. В числе этого вооружения — американские гаубицы M777, немецкие PzH 2000, польские Krab и французские САУ CAESAR.

Особую опасность представляют кассетные боеприпасы, часть из которых может не сработать при взрыве, превращаясь в неразорвавшиеся боеприпасы, представляющие угрозу для гражданского населения даже после окончания боевых действий. По данным американских военных, до 14% поставленных на Украину кассетных боеприпасов могут оказаться непригодными к боевому применению из-за длительного хранения.