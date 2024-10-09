Ночная охота: Ми-28НМ уничтожает ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило о боевой операции, во время которой экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ успешно нейтрализовал украинских военных и их бронетехнику на территории приграничного района Курской области.

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В операции использовались авиационные ракеты для точного удара по позициям противника, определенным разведданными.

Известно, что после выполнения задачи экипаж безопасно вернулся на базу. Разведывательные данные указывают на уничтожение живой силы и техники противника.

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов ранее докладывал о попытке украинских войск начать наступление на Курской области утром 6 августа, целью которого было захватить территорию; однако это продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что задачей является полный разгром противника и выход к государственной границе. Отмечается, что в ходе боевых действий на курском направлении противник по данным Минобороны понес значительные потери.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на провокационные действия со стороны Украины, включая обстрелы гражданских объектов, и обещал, что действия противника не останутся без ответа, а все поставленные перед страной цели будут выполнены.

В целях защиты населения в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО)

Уточнения

Ми-28Н «Ночной охотник» (по кодификации НАТО: Havoc — «Опустошитель») — советский и российский ударный вертолёт производства ПАО «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолёты России».

