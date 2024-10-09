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Небо под защитой: ПВО РФ уничтожило 10 БПЛА ВСУ в Ростовской области

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил через свой официальный Telegram-канал о ночной успешной операции противовоздушной обороны, в ходе которой было уничтожено десять беспилотников ВСУ. 

Небо под защитой: ПВО РФ уничтожило 10 БПЛА ВСУ в Ростовской области
Фото: commons.wikimedia.org by С-500, CC BY 4.0

По его словам, зафиксирована координированная воздушная атака по территории региона, в результате которой были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов, включая один над Новошахтинском и девять на юго-западе области.

Губернатор также добавил, что в Кагальницком районе возник небольшой пожар из-за падения обломков одного из дронов, однако он был быстро локализован и ликвидирован службами спасения. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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