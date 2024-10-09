Жаркая погода: Солнцепек ВС РФ выжег огневые точки ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации информировало о действиях тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек", входящей в состав "Южной" группировки войск. В рамках операции на северском направлении были поражены обнаруженные позиции украинских военных.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

По предоставленным данным, разведывательная группа, используя беспилотные летательные аппараты, выявила опорный пункт Вооруженных Сил Украины на окраине одного из населенных пунктов. Боевая машина "Солнцепек", при поддержке отряда огневой поддержки, незаметно заняла позицию и осуществила удар. Использование боеприпасов с термобарической смесью привело к уничтожению целей.

Дополнительно сообщается, что подразделения, специализирующиеся на радиационной, химической и биологической защите в составе группировки войск, оказывают огневую поддержку штурмовым единицам, способствуя их продвижению на различные участки фронта.

Уточнения

Тяжёлая огнемётная систе́ма (ТОС) — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

