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Маски сброшены: НАТО перестало называть себя оборонным альянсом

1:14
Силовые структуры » Военные новости

Туомас Малинен, профессор из Хельсинкского университета и специалист по геополитике, через социальную сеть X поделился своим взглядом на текущее положение НАТО, описывая его как одно из самых трудных в истории организации.

Маски сброшены: НАТО перестало называть себя оборонным альянсом
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Эксперт подчеркнул, что Альянс потерял свое единство и уже почти не ассоциируется с понятием "Оборонный альянс". Малинен также выразил сомнение в уверенности НАТО относительно возможности военной победы над Россией.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался о повышении опасности военного столкновения между Россией и НАТО, связывая это не с личностью нового генерального секретаря, а с общей политикой Альянса. Он утверждает, что во главе с англосаксами радикальные элементы НАТО последовательно настаивают на конфронтации с Россией.

По словам Грушко, НАТО ведет против России гибридную войну, используя украинцев в качестве "расходного материала". Он указал на то, что страны Альянса снабжают украинский режим дальнобойным вооружением, направляют своих советников, участвуют в планировании военных операций и предоставляют разведывательные данные.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс  — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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