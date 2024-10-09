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Бесценный опыт: почему США обрадовались, заполучив обломки российского беспилотника "Охотник"

1:46
Силовые структуры » Военные новости

Обломки сбитого в зоне СВО российского тяжёлого ударно-разведывательного беспилотника "Охотник" могут дать США важные сведения о военных технологиях РФ, рассказал Электорат.Инфо кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт Андрей Головатюк.

Бесценный опыт: почему США обрадовались, заполучив обломки российского беспилотника "Охотник"
Фото: dvidshub.net by GRAFENWOEHR, PDM

Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей написал, что летательный аппарат С-70 "Охотник" был сбит в ДНР российским истребителем Су-57. По словам журналиста, ВСУ уже нашли и вывезли крупные и относительно неповреждённые фрагменты БПЛА. Роговей добавил, что остатки беспилотника могут стать важной разведывательной находкой для США.

Головатюк подтвердил, что заполучив части БПЛА, Соединённые Штаты смогут изучить установленную на нём новую аппаратуру наведения, навигации и передачи данных.

"Изучение этих параметров, того, как это работает — бесценный опыт, находка для спецслужб. Они думают, что это как-то поможет противодействовать нашим беспилотникам", — пояснил он.

При этом не факт, что американская разведка сможет получить эту информацию по обломкам, так как у России есть специальные устройства, запускающие самоликвидацию комплектующих в случае поражения дрона, подчеркнул эксперт.

Заявления США по поводу того, что у них в распоряжении есть ценные детали российского "Охотника", могут быть обычной хитростью, добавил собеседник.

"Желательно, чтобы ничего не оставалось от наших дронов. Так противник не сможет их изучить и создать систему противодействия", — подытожил Головатюк.

Уточнения

С-70 «Охотник» (S-70 Okhotnik (Hunter)) — российский тяжёлый ударный БПЛА.

Разведывательное сообщество Соединённых Штатов (англ. United States Intelligence Community, IC) — собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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