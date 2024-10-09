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В Белгороде почтили казаков-героев Терека необычным салютом

2:10
Силовые структуры » Военные новости

Восхищенные героизмом и мужеством павших недавно под Часовым Яром казаков казачьей разведывательной бригады "Терек" Евгения Смирнова с позывным "Ермак" и Дениса Попова с позывным "Таежник" артиллеристы в Белгородской области почтили их память, отправив по врагу "именные" 122-мм осколочно-фугасные снаряды.

 

Торжественные похороны "Ермака" прошли 6 октября в Минеральных Водах. Проститься с героем пришли более 1,5 тысяч человек.

"Это наши герои, на которых будут равняться юные терцы. Денис Попов и Евгений Смирнов навечно займут свои места в рядах Терского казачьего войска, умножая его славу, унаследованную от дедов и прадедов", — заявил атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко.

 

Инициатором нанесения на снаряды имен погибших в бою героев стал 18-летний российский киберспортсмен Григорий Королев, более известный под ником "Гриша Путин". Он уже собрал с пророссийски настроенных иностранцев свыше четырех миллионов рублей на нужды СВО. В рамках проекта "Lend-leaZe" дружественные России граждане Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Канады, Латвии, Польши, Сербии, США, Франции и Чехии присылают Грише пожертвования (в основном в долларах и евро) на аптечки, дроны и средства радиоэлектронной борьбы для разных подразделений российских войск, выполняющих боевые задачи на новых территориях. На деньги дружественных России иностранцев из организованного им околокиберспортивного интернет-сообщества "Z SHAKER CENTRAL" Григорий приобретает необходимую технику и оборудование. Видеоотчеты о потраченных средствах и покупках он регулярно публикует в Telegram-канале "Бункер Гриши Путина". Помимо сборов на СВО сообщество также занимается борьбой с западной пропагандой и разоблачением антироссийских фейков.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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