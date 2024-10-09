Священный долг. Северная Корея может направить военных на СВО для поддержки России

КНДР может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки российской армии.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.
"Поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", — отметил южнокорейский министр военного ведомства.
Речь идёт о договоре по всеобъемлющему партнёрству, заключённому между Российской Федерацией и Северной Кореей во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян летом 2024 года. В документе прописан пункт об оказании военной помощи при нападении на одну из сторон.
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