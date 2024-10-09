Священный долг. Северная Корея может направить военных на СВО для поддержки России

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

КНДР может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки российской армии.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщил глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

"Поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", — отметил южнокорейский министр военного ведомства.

Речь идёт о договоре по всеобъемлющему партнёрству, заключённому между Российской Федерацией и Северной Кореей во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян летом 2024 года. В документе прописан пункт об оказании военной помощи при нападении на одну из сторон.