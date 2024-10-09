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Чудо лес: Украина потеряла 50 солдат в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ

0:32
Силовые структуры » Военные новости

Российская группировка войск "Север" продолжает наносить урон противнику в Харьковской области.

Чудо лес: Украина потеряла 50 солдат в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

Как сообщило Министерство обороны РФ, в результате боевых действий на Липцовском и Волчанском направлениях ВСУ потеряли до 50 военнослужащих.

Ударам подверглись подразделения 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины, дислоцировавшиеся в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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