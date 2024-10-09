Российская группировка войск "Север" продолжает наносить урон противнику в Харьковской области.
Как сообщило Министерство обороны РФ, в результате боевых действий на Липцовском и Волчанском направлениях ВСУ потеряли до 50 военнослужащих.
Ударам подверглись подразделения 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины, дислоцировавшиеся в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.