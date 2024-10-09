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Тени саботажа: Финская контрразведка обвиняет Россию в диверсионных угрозах

Силовые структуры » Военные новости

Волнение охватило Европу — тени саботажа витают в воздухе. Так можно интерпретировать заявления нового руководителя финской контрразведки Теему Лиикканена. Скандинавский специалист привычно возлагает вину за диверсии на Россию. Об этом пишет издание EADaily

Тени саботажа: Финская контрразведка обвиняет Россию в диверсионных угрозах
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Лиикканен сообщил, что российские и китайские внешние разведслужбы активно используют социальные платформы для привлечения возможных исполнителей диверсионных операций на территории Европы. По его утверждению, в Финляндии особенно уязвимы производство и доставка военной помощи Украине, что делает их мишенью для саботажа.

Признаки подобной активности уже заметны в европейских странах, подчеркивает Лиикканен, который с сентября занимает пост главы контрразведывательного отдела финской Службы разведки и внутренней безопасности (СУПО). В беседе с финской государственной телекомпанией "Юле" он разъяснил, что речь идет о разнообразных актах вандализма и поджогов, направленных на создание атмосферы страха или парализацию определенной деятельности. Основные подозрения СУПО падают на Россию, как отмечается в репортаже финского телеканала.

Лиикканен считает, что исполнители таких нападений могут быть не в курсе истинного источника приказов, так как вербовка осуществляется через посредников, что значительно осложняет расследование и подтверждение иностранного вмешательства. Главным мотивом для потенциальных диверсантов служат финансовые выгоды, добавил финский контрразведчик.

EADaily напоминает, что прошлым летом в различных регионах Финляндии зафиксирована серия разрушений объектов водной инфраструктуры, включая водонапорные башни и водораспределительные пункты. Финские медиа единогласно указывали на диверсии со стороны восточного соседа. Однако Лиикканен отметил, что в этих инцидентах не было выявлено прямой связи с Россией.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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