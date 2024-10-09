Германия усиливает военную поддержку Украины: Бундестаг одобрил дополнительные 400 миллионов евро

Немецкий парламент утвердил ранее предложенный проект о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов евро, сообщил руководитель специального штаба по украинским вопросам при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг медиагруппе RND.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По его словам, Бундестаг только что выделил дополнительные 400 миллионов евро на 2024 год, что позволит реализовать в текущем году 50 проектов общей стоимостью 1,4 миллиарда евро. На вопрос о возможной усталости стран, поддерживающих Киев, от продолжающейся войны, Фройдинг ответил, что это не наблюдается.

Генерал также напомнил, что правительство США пообещало предоставить Украине еще восемь миллиардов евро. Он считает это не признаком усталости, а проявлением решимости.

Фройдинг отметил, что на прошлой неделе Германия поставила Украине две зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM и SLS. До конца года планируется поставить еще две ЗРК, значительное количество боевых машин пехоты и танков, а также большое число артиллерийских боеприпасов.

Ранее в кабинете министров Германии подтвердили, что в парламент внесен проект о дополнительной военной помощи Украине на сумму 397 миллионов евро.

В августе немецкие СМИ сообщали о возможном сокращении военной помощи Украине из-за бюджетных ограничений. Однако уже одобренные поставки будут продолжаться, а новые заявки от министерства обороны не будут утверждаться по распоряжению канцлера ФРГ. Позже Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим европейским донором помощи Украине.

Россия утверждает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают НАТО в противостояние, что является "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Уточнения

Бундеста́г (нем. Bundestag — федеральное собрание, от Bund (союз, федерация) и Tag, Tagung (собрание, заседание)) — однопалатный орган народного представительства Федеративной Республики Германия.

