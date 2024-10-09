Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце отправила к Павлу Прилучному дочку, а сама улетела в отпуск
Двойные стандарты: Россия обвиняет ОЗХО в разрушении принципов организации
Небесная кара: на Западе забили тревогу из-за потерь ВСУ от ударов ВКС РФ
Приднестровье открывает двери для абитуриентов в вузы РФ на бюджетные места
Как выбрать автошколу без риска: важные рекомендации от Максима Ракитина
Нелегитимные решения: в России заявили о нелегитимном санкционном режиме Евросоюза
ВС РФ быстро продвигаются к Покровску с нескольких направлений
Тайные желания: в России знают о желании ЕС покупать российский газ
Как приготовить восхитительный салат со свёклой, авокадо и грушей

Германия усиливает военную поддержку Украины: Бундестаг одобрил дополнительные 400 миллионов евро

Силовые структуры » Военные новости

Немецкий парламент утвердил ранее предложенный проект о дополнительной военной помощи Украине в размере 400 миллионов евро, сообщил руководитель специального штаба по украинским вопросам при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг медиагруппе RND.

Германия усиливает военную поддержку Украины: Бундестаг одобрил дополнительные 400 миллионов евро
Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По его словам, Бундестаг только что выделил дополнительные 400 миллионов евро на 2024 год, что позволит реализовать в текущем году 50 проектов общей стоимостью 1,4 миллиарда евро. На вопрос о возможной усталости стран, поддерживающих Киев, от продолжающейся войны, Фройдинг ответил, что это не наблюдается.

Генерал также напомнил, что правительство США пообещало предоставить Украине еще восемь миллиардов евро. Он считает это не признаком усталости, а проявлением решимости.

Фройдинг отметил, что на прошлой неделе Германия поставила Украине две зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM и SLS. До конца года планируется поставить еще две ЗРК, значительное количество боевых машин пехоты и танков, а также большое число артиллерийских боеприпасов.

Ранее в кабинете министров Германии подтвердили, что в парламент внесен проект о дополнительной военной помощи Украине на сумму 397 миллионов евро.

В августе немецкие СМИ сообщали о возможном сокращении военной помощи Украине из-за бюджетных ограничений. Однако уже одобренные поставки будут продолжаться, а новые заявки от министерства обороны не будут утверждаться по распоряжению канцлера ФРГ. Позже Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим европейским донором помощи Украине.

Россия утверждает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают НАТО в противостояние, что является "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Уточнения

Бундеста́г (нем. Bundestag — федеральное собрание, от Bund (союз, федерация) и Tag, Tagung (собрание, заседание)) — однопалатный орган народного представительства Федеративной Республики Германия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Приднестровье открывает двери для абитуриентов в вузы РФ на бюджетные места
Как выбрать автошколу без риска: важные рекомендации от Максима Ракитина
Нелегитимные решения: в России заявили о нелегитимном санкционном режиме Евросоюза
ВС РФ быстро продвигаются к Покровску с нескольких направлений
Тайные желания: в России знают о желании ЕС покупать российский газ
Как приготовить восхитительный салат со свёклой, авокадо и грушей
Средиземноморская диета занимает первое место в рейтингах пятый год подряд
Атаки не справились: в России заявили об управляемости Хезболлы несмотря на удары ЦАХАЛ
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений
Германия усиливает военную поддержку Украины: Бундестаг одобрил дополнительные 400 миллионов евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.