Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серия взрывов потрясла Сумы на северо-востоке Украины
Удар по Сирии: ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении боевика Хезболлы на территории САР
Россия работает над созданием депозитарной системы БРИКС и перестраховочной компании
Поговорим о финансах: Силуанов высказался о создании новой финансовой рассчетно-платежной системы в БРИКС
Назван продукт, помогающий бороться с депрессией
Как приготовить нежные блинчики на йогурте: простая инструкция
Дорога в пропасть: в Крыму рассказали, куда приведет план узурпатора Зеленского
Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане
Ливанская разведка задержала двух сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Стал ключом от фронта: на Западе назвали взятие Угледара фактором обрушения обороны ВСУ

1:33
Силовые структуры » Военные новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился своим мнением о текущей ситуации на фронте в зоне спецоперации. По его словам, российские войска, освободив Угледар, существенно усилили давление на украинский фронт.

Стал ключом от фронта: на Западе назвали взятие Угледара фактором обрушения обороны ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Макгрегор отметил, что российские операции в Угледаре и под Харьковом привели к значительному ослаблению украинской обороны. Он подчеркнул, что теперь российской армии осталось преодолеть лишь несколько препятствий, чтобы перейти реку Днепр и продвинуться в сторону Киева.

При этом Макгрегор обратил внимание на то, что многие восточноевропейские страны начинают терять интерес к поддержке киевского режима, не желая быть втянутыми в войну с Россией. Он резюмировал, что исход конфликта уже предрешен, и Украина проиграла.

Напомним, что Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Угледара открывает российским войскам путь к наступлению на Великую Новоселку и Курахово, а также полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь.

Российские военные продолжают активно продвигаться в Донбассе. За август и первую неделю сентября им удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер
Военные новости
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Аудио 
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Как даже жилистое мясо сделать мягким и сочным
Сохраняем зимний запас: пошаговая инструкция по длительному хранению моркови
Interfax: США против расширения израильских операций в Ливане
Как приготовить салат из свеклы с кальмарами
Осьминоги командуют рыбами и наказывают "ленивых" ударами щупалец
Попытка теракта в Смоленске: россиянин хотел взорвать МВД
Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа
Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию
Парковка "впритык" к бордюру без камеры и парктроника — легко и просто
Россиянам рассказали, как повысить давление без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.