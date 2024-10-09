Стал ключом от фронта: на Западе назвали взятие Угледара фактором обрушения обороны ВСУ

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился своим мнением о текущей ситуации на фронте в зоне спецоперации. По его словам, российские войска, освободив Угледар, существенно усилили давление на украинский фронт.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Макгрегор отметил, что российские операции в Угледаре и под Харьковом привели к значительному ослаблению украинской обороны. Он подчеркнул, что теперь российской армии осталось преодолеть лишь несколько препятствий, чтобы перейти реку Днепр и продвинуться в сторону Киева.

При этом Макгрегор обратил внимание на то, что многие восточноевропейские страны начинают терять интерес к поддержке киевского режима, не желая быть втянутыми в войну с Россией. Он резюмировал, что исход конфликта уже предрешен, и Украина проиграла.

Напомним, что Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Угледара открывает российским войскам путь к наступлению на Великую Новоселку и Курахово, а также полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь.

Российские военные продолжают активно продвигаться в Донбассе. За август и первую неделю сентября им удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.