Подсчитали риски: в США заявили, что не снимут органичение с ударов по территории РФ из-за эскалации

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Высокопоставленная представительница министерства обороны США заявила, что Соединенные Штаты не намерены снимать ограничения на дальние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России с помощью западных ракет. Это решение обусловлено риском эскалации конфликта.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Представительница Пентагона подчеркнула, что США не изменили свою позицию по этому вопросу и не планируют пересматривать свою политику в ближайшее время. Она также отметила, что если США решат пересмотреть свою политику, это может привести к эскалации конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений, что фактически означает решение о прямом участии в украинском конфликте. Путин подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть и вынудит Россию принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал возможную реакцию РФ на новые удары по российской территории, отметив, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

