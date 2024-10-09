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Подсчитали риски: в США заявили, что не снимут органичение с ударов по территории РФ из-за эскалации

1:20
Силовые структуры » Военные новости

Высокопоставленная представительница министерства обороны США заявила, что Соединенные Штаты не намерены снимать ограничения на дальние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России с помощью западных ракет. Это решение обусловлено риском эскалации конфликта.

Подсчитали риски: в США заявили, что не снимут органичение с ударов по территории РФ из-за эскалации
Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Представительница Пентагона подчеркнула, что США не изменили свою позицию по этому вопросу и не планируют пересматривать свою политику в ближайшее время. Она также отметила, что если США решат пересмотреть свою политику, это может привести к эскалации конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений, что фактически означает решение о прямом участии в украинском конфликте. Путин подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть и вынудит Россию принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал возможную реакцию РФ на новые удары по российской территории, отметив, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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