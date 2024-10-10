Дрон-камикадзе Трибунал из Новосибирска начали использовать на СВО

Новый дрон-камикадзе "Трибунал", разработанный в Новосибирской области, успешно прошёл испытания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет atas.info.
По данным Народного фронта, на передовую уже отправили 500 таких беспилотников. Каждый месяц российская армия будет получать по 500 новых дронов.
"Трибунал" отличается высокой надёжностью и способен преодолевать расстояния свыше 10 километров, при этом может нести до 3 килограммов полезной нагрузки. Название "Трибунал" выбрали военные, что подчёркивает его боевую функцию.
Николай Жернов, представитель компании-разработчика, сообщил, что сотрудничество с "Кулибин-клубом" Народного фронта помогло наладить связи с другими инженерами и изобретателями. Этот обмен опытом и техническими решениями, особенно в области связи и навигации, способствует развитию технологий и повышает независимость российских разработок.
Предприятия Новосибирской области активно занимаются созданием технологий для фронта, включая беспилотники. Однако дроны и роботы также используются в гражданских целях. Например, недавно полицейский дрон помог поймать воров, которые крали металлолом.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
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