Дрон-камикадзе Трибунал из Новосибирска начали использовать на СВО

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый дрон-камикадзе "Трибунал", разработанный в Новосибирской области, успешно прошёл испытания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет atas.info.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0

По данным Народного фронта, на передовую уже отправили 500 таких беспилотников. Каждый месяц российская армия будет получать по 500 новых дронов.

"Трибунал" отличается высокой надёжностью и способен преодолевать расстояния свыше 10 километров, при этом может нести до 3 килограммов полезной нагрузки. Название "Трибунал" выбрали военные, что подчёркивает его боевую функцию.

Николай Жернов, представитель компании-разработчика, сообщил, что сотрудничество с "Кулибин-клубом" Народного фронта помогло наладить связи с другими инженерами и изобретателями. Этот обмен опытом и техническими решениями, особенно в области связи и навигации, способствует развитию технологий и повышает независимость российских разработок.

Предприятия Новосибирской области активно занимаются созданием технологий для фронта, включая беспилотники. Однако дроны и роботы также используются в гражданских целях. Например, недавно полицейский дрон помог поймать воров, которые крали металлолом.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту





Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

