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Дрон-камикадзе Трибунал из Новосибирска начали использовать на СВО

1:20
Силовые структуры

Новый дрон-камикадзе "Трибунал", разработанный в Новосибирской области, успешно прошёл испытания в зоне специальной военной операции (СВО).  Об этом пишет atas.info.

Дрон-камикадзе Трибунал из Новосибирска начали использовать на СВО
Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0

По данным Народного фронта, на передовую уже отправили 500 таких беспилотников. Каждый месяц российская армия будет получать по 500 новых дронов.

"Трибунал" отличается высокой надёжностью и способен преодолевать расстояния свыше 10 километров, при этом может нести до 3 килограммов полезной нагрузки. Название "Трибунал" выбрали военные, что подчёркивает его боевую функцию.

Николай Жернов, представитель компании-разработчика, сообщил, что сотрудничество с "Кулибин-клубом" Народного фронта помогло наладить связи с другими инженерами и изобретателями. Этот обмен опытом и техническими решениями, особенно в области связи и навигации, способствует развитию технологий и повышает независимость российских разработок.

Предприятия Новосибирской области активно занимаются созданием технологий для фронта, включая беспилотники. Однако дроны и роботы также используются в гражданских целях. Например, недавно полицейский дрон помог поймать воров, которые крали металлолом.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
 

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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