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2:14
Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал информацию из итальянских СМИ о том, что Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня в обмен на гарантию безопасности от Запада и вступление Украины в ЕС. Об этом пишет "Военное дело"

Почему Россия отвергнет новые предложения Украины о мире?
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

По мнению Ищенко, Зеленский может действительно так думать. Вчера на Украине произошло два важных события: Верховная рада неожиданно запретила мобилизацию граждан в возрасте 18-25 лет, а Зеленский заявил о необходимости проверить легальность броней от мобилизации у граждан. Это создает серьёзный внутренний конфликт.

Сейчас Зеленский поддерживает хрупкий союз с генералами и украинскими националистами, которые хотят продолжения войны, иначе они рискуют стать военными преступниками. В то же время противники Зеленского стремятся к миру, чтобы сохранить часть родной Украины и свои капиталы. Чтобы добиться этого, им нужно подорвать доверие армии к Зеленскому.

Ищенко добавляет, что если Зеленский начнет действовать не в интересах генералов, это может привести к его падению. Поэтому информация о готовности Зеленского к прекращению огня может распространяться его противниками через западные СМИ, так как украинские СМИ контролируются его офисом.

Что касается интересов Зеленского, то ему выгодно договориться о передаче некоторых территорий России, но не признавать этого. Однако России это не нужно — нам нужна нейтральная Украина без НАТО. Проблема в том, что Россия не заинтересована в территориях; ей предлагают то, что не соответствует её целям. Для Украины это может показаться хорошим вариантом, учитывая её текущие потери.

Если Украина готова прекратить огонь на своих условиях, то готова ли Россия? Российские требования ещё не выполнены. Все заявления Украины о готовности — это лишь попытка улучшить свою ситуацию. По всем этим предложениям мы получаем перемирие с государством, которое имеет территориальные претензии и может снова вооружиться для нападения. Зачем это России?

Уточнения

 
 Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

"Специальная военная операция" — термин, используемый властями России.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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