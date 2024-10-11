Морги на Украине забиты трупами солдат ВСУ, которых могут не опознать ещё годы

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские морги забиты трупами военнослужащих ВСУ, на опознание которых могут уйти ещё годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Как сообщают СМИ Украины, идентификация "двухсотых" может занимать долгие месяцы, если не годы. И что самое удивительное, всё это время такой погибший украинский военный будет числиться "пропавшим без вести".

На днях Financial Times писала, что "чиновники Киева беспокоятся, что им не хватит живой силы, чтобы вернуть всю территорию", которую Незалежная якобы потеряла в этом конфликте. Пор всей вероятности, беспокоятся они обосновано.