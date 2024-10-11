Украинские морги забиты трупами военнослужащих ВСУ, на опознание которых могут уйти ещё годы.
Как сообщают СМИ Украины, идентификация "двухсотых" может занимать долгие месяцы, если не годы. И что самое удивительное, всё это время такой погибший украинский военный будет числиться "пропавшим без вести".
На днях Financial Times писала, что "чиновники Киева беспокоятся, что им не хватит живой силы, чтобы вернуть всю территорию", которую Незалежная якобы потеряла в этом конфликте. Пор всей вероятности, беспокоятся они обосновано.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.