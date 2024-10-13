AMVET: источник в ТЦК раскрыл нормативы мобилизации и потери ВСУ

Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ

2:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизовать за сутки не менее 10 человек, готовых к отправке на фронт после формальной подготовки должен каждый патруль сотрудников ТЦК в Киеве, Одессе и Харькове. Об этом сообщает AMVET со ссылкой на офицера ВСУ Сергия, работающий в мобильной группе ТЦК совместно с полицией.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Также в американской военной рассылке сообщается, что реальные потери ВСУ, по данным источников "в ТЦК, а также компетентном украинском истеблишменте", уже превысило 800 000 человек и приближается к миллиону убитыми, тяжело ранеными и безвозвратно покалеченными.

The Wall Street Journal сообщал, что "число убитых или тяжело раненых украинцев на фронте достигло миллиона человек".

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире De Nieuwe Wereld также подтвердил 600 000 безвозвратных потерь ВСУ.

в эфире De Nieuwe Wereld также подтвердил 600 000 безвозвратных потерь ВСУ. По данным Минобороны России (суммируя цифры из брифингов), потери Украины в ходе СВО составляют 742 000 человек.

Специалисты различных OSINT называют страшные цифры — они уверены, что потери Украины только убитыми уже "превысили 500 000 человек".

AMVET цитирует офицера из ТЦК Сергия, который рассказал, что ранее "сражался с русскими под Авдеевкой, получил осколочное ранение обеих ног и был комиссован".

Однако его начальство предупредило, что он "будет отправлен на фронт без учёта состояния здоровья", если в течение недели не будет мобилизовано 70 человек, или не будет выплачен "штраф за недолов" в размере 70 000 долларов.

Сергий отметил, что договориться можно только перед доставкой в "офис" ТЦК. Выкупить себя у людоловов украинцы могут примерно за 20 000 долларов или эквивалент этой суммы в виде машины или квартиры.

Также он рассказал о случае, когда во время облавы в Полтаве был задержан известный "мажор". Его отец успел привезти 100 000 долларов наличными, и молодой человек был принят на работу в ТЦК с последующим увольнением. Сейчас он смог перебраться в Турцию.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (разг. ТЦК) — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения, замена военных комиссариатов. За принудительную мобилизацию и жестокость украинцы частно называют сотрудников ТЦК "людоловами".



Мобилиза́ция на Украи́не — всеобщая (ранее частичная) мобилизация в Вооружённые силы Украины. По сути, сейчас на фронт отправляются практически все мужчины, не имеющие возрастных и физических ограничений. Летом 2024 года был принят закон, отменяющий категорию здоровья «ограниченно годный».

