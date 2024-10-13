Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.
Как обработать смородину от вредителей и болезней

AMVET: источник в ТЦК раскрыл нормативы мобилизации и потери ВСУ

Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
2:17
Силовые структуры

Мобилизовать за сутки не менее 10 человек, готовых к отправке на фронт после формальной подготовки должен каждый патруль сотрудников ТЦК в Киеве, Одессе и Харькове. Об этом сообщает AMVET со ссылкой на офицера ВСУ Сергия, работающий в мобильной группе ТЦК совместно с полицией.

Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Также в американской военной рассылке сообщается, что реальные потери ВСУ, по данным источников "в ТЦК, а также компетентном украинском истеблишменте", уже превысило 800 000 человек и приближается к миллиону убитыми, тяжело ранеными и безвозвратно покалеченными.

  • The Wall Street Journal сообщал, что "число убитых или тяжело раненых украинцев на фронте достигло миллиона человек".
  • Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире De Nieuwe Wereld также подтвердил 600 000 безвозвратных потерь ВСУ.
  • По данным Минобороны России (суммируя цифры из брифингов), потери Украины в ходе СВО составляют 742 000 человек.
  • Специалисты различных OSINT называют страшные цифры — они уверены, что потери Украины только убитыми уже "превысили 500 000 человек".

AMVET цитирует офицера из ТЦК Сергия, который рассказал, что ранее "сражался с русскими под Авдеевкой, получил осколочное ранение обеих ног и был комиссован".

Однако его начальство предупредило, что он "будет отправлен на фронт без учёта состояния здоровья", если в течение недели не будет мобилизовано 70 человек, или не будет выплачен "штраф за недолов" в размере 70 000 долларов.

Сергий отметил, что договориться можно только перед доставкой в "офис" ТЦК. Выкупить себя у людоловов украинцы могут примерно за 20 000 долларов или эквивалент этой суммы в виде машины или квартиры.

Также он рассказал о случае, когда во время облавы в Полтаве был задержан известный "мажор". Его отец успел привезти 100 000 долларов наличными, и молодой человек был принят на работу в ТЦК с последующим увольнением. Сейчас он смог перебраться в Турцию.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (разг. ТЦК) — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения, замена военных комиссариатов. За принудительную мобилизацию и жестокость украинцы частно называют сотрудников ТЦК "людоловами".

Мобилиза́ция на Украи́не — всеобщая (ранее частичная) мобилизация в Вооружённые силы Украины. По сути, сейчас на фронт отправляются практически все мужчины, не имеющие возрастных и физических ограничений. Летом 2024 года был принят закон, отменяющий категорию здоровья «ограниченно годный».

Хорошие новости из зоны СВО: освобождение Угледара и Селидово
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Авто
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке
Советы
Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Последние материалы
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.
Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.