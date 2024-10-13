Продолжаются российские удары по Одесскому порту.
После отработки беспилотниками "Герань", в порт и на рейд пожаловала партия ракет. По всей вероятности, опять "Ониксами" был уничтожен тайный грузовой корабль и пару катеров береговой охраны. Затем и "Искандеры" обработали причальные стенки.
Ударами в припортовой зоне уничтожены склады с БЭКами британского и французского производства, а также небольшая гостиница, где жили сотрудники западных военных компаний.
При ударе погибли две девушки с пониженной социальной ответственностью, пишут военкоры. Всего погибло 23 спеца из Дании, Чехии, Эстонии и Швеции, а также те две украинки.
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.