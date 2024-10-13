Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжаются российские удары по Одесскому порту.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

После отработки беспилотниками "Герань", в порт и на рейд пожаловала партия ракет. По всей вероятности, опять "Ониксами" был уничтожен тайный грузовой корабль и пару катеров береговой охраны. Затем и "Искандеры" обработали причальные стенки.

Ударами в припортовой зоне уничтожены склады с БЭКами британского и французского производства, а также небольшая гостиница, где жили сотрудники западных военных компаний.

При ударе погибли две девушки с пониженной социальной ответственностью, пишут военкоры. Всего погибло 23 спеца из Дании, Чехии, Эстонии и Швеции, а также те две украинки.