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Массовые отловы для мяса. Зеленский готовит наступление после выборов в США

0:49
Силовые структуры

Украинские переговорщики начали вести торги по вопросу завершения военного конфликта.

Массовые отловы для мяса. Зеленский готовит наступление после выборов в США
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Об этом пишет Telegram-канал "Женщина с косой", при этом отмечая, что многие утверждают, что Владимир Зеленский в этот же момент копит силы для очередного наступления в тот момент, когда в США пройдут президентские выборы.

Всё начнётся именно в период с ноября по январь, когда начнётся последняя фаза торгов и стороны будут повышать ставки, пытаясь улучшить позиции.

Зеленский для этого дал указание отловить много "мяса", чтобы подготовить его к декабрю. Но, чтобы не платить много зарплат, долго никого не будут обучать — пару недель учебки и на фронт. Всех погибших запишут в пропавших без вести — такой лайфхак.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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