Массовые отловы для мяса. Зеленский готовит наступление после выборов в США

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские переговорщики начали вести торги по вопросу завершения военного конфликта.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Об этом пишет Telegram-канал "Женщина с косой", при этом отмечая, что многие утверждают, что Владимир Зеленский в этот же момент копит силы для очередного наступления в тот момент, когда в США пройдут президентские выборы.

Всё начнётся именно в период с ноября по январь, когда начнётся последняя фаза торгов и стороны будут повышать ставки, пытаясь улучшить позиции.

Зеленский для этого дал указание отловить много "мяса", чтобы подготовить его к декабрю. Но, чтобы не платить много зарплат, долго никого не будут обучать — пару недель учебки и на фронт. Всех погибших запишут в пропавших без вести — такой лайфхак.