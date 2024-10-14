Глава немецкой разведки: Российские спецслужбы проявляют агрессию

На слушаниях в бундестаге высокопрофильные сотрудники немецких спецслужб выразили беспокойство по поводу "гибридных угроз и тайных операций" со стороны России. Об этом пишет EADaily.

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Глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг заявил: "Мы видим агрессивные действия российских спецслужб".

Он отметил, что противостоять "диверсионной и гибридной войне России против Запада" становится всё сложнее. Директор БНД Бруно Каль также поддержал его слова на слушаниях в парламенте: "Москва готова к новым действиям в области гибридной и тайной деятельности", и это достигло беспрецедентного уровня. По мнению Каля, Владимир Путин испытывает терпение Запада.

Глава МВД Германии Нэнси Фейзер добавила, что влияние российских агентов в Германии немного ослабло из-за "изгнания многих шпионов". Однако, по её словам, Москва адаптируется, нанимая местных людей за деньги. Немецкие спецслужбы называют таких агентов "полезными идиотами" или "одноразовыми агентами".

По версии Нэнси Фейзер, это молодые люди с семьями из Советского Союза, которые хотят быстро заработать и могут быть вербованы через социальные сети. Им поручают простые задачи, например, написание антиукраинских лозунгов на стенах.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

