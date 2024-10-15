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Точная наводка: минометный расчет ВС РФ уничтожил опорник ВСУ

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11, входящего в состав группировки войск "Днепр", уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Точная наводка: минометный расчет ВС РФ уничтожил опорник ВСУ
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

По информации военного ведомства, расчет миномета получил целеуказание от разведки, занял огневую позицию и произвел выстрел, поразив цель. Видеозапись с места событий подтверждает успешное уничтожение опорного пункта ВСУ.

Этот минометный расчет отличается высокой мобильностью: он перемещается по линии фронта на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передает расчету координаты новых целей, а минометчики оперативно вычисляют координаты и развертывают миномет на подходящей позиции. После нанесения удара по целям, таким как живая сила и опорные пункты противника, расчет сворачивается и покидает позицию, чтобы избежать ответного огня.

Минометчики активно участвуют в артиллерийских дуэлях вдоль линии фронта, уничтожая минометные и артиллерийские расчеты противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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