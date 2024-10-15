Улыбнитесь, вас снимают: снайперы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Снайперы группировки войск "Центр" уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию украинских войск на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, CC BY 4.0

По информации Минобороны, снайперы действовали скрытно, уничтожив наблюдателей противника и помешав ротации украинских подразделений. Снайперы действуют в сложных условиях: им приходится учитывать постоянную угрозу со стороны беспилотников противника.

Сложный рельеф разрушенных населенных пунктов, минные поля и постоянные артиллерийские обстрелы заставляют снайперов действовать с особой осторожностью. Военные тщательно выбирают позиции и выжидают подходящего момента для точного выстрела.

По данным Минобороны, эффективность стрельбы на больших дистанциях обеспечивается как качественной подготовкой бойцов, так и современным оборудованием, включающим в себя оптические прицелы и тепловизоры. От снайпера требуется отличная физическая форма, знание местности, умение быстро принимать решения и навыки маскировки.