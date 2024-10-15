Так не передумают: артиллерия ВС РФ ударила по позициям бегущих частей ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии не дали украинским войскам закрепиться на новых позициях под городом Угледаром. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации Минобороны, артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ, отступающим из Угледара. Главной задачей артиллеристов было не дать противнику закрепиться на новых позициях в лесных массивах на южнодонецком направлении.
Для уничтожения временных позиций противника, таких как окопы и блиндажи, применялись самоходные гаубицы "Акация". Для борьбы с укрепленными позициями противника использовались 240-миллиметровые минометы "Тюльпан".
Артиллеристы отметили, что основную опасность для них представляют беспилотники противника. Для защиты от них на боевые машины устанавливают дополнительную броню и строго соблюдают маскировку.
Во время боевых выездов экипажи всегда сопровождаются расчетами постов воздушного наблюдения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.
По словам заместителя командира взвода с позывным "Борода", чтобы избежать ответного удара, солдаты используют тактику маскировки и постоянного перемещения.
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