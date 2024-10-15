Так не передумают: артиллерия ВС РФ ударила по позициям бегущих частей ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии не дали украинским войскам закрепиться на новых позициях под городом Угледаром. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

По информации Минобороны, артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ, отступающим из Угледара. Главной задачей артиллеристов было не дать противнику закрепиться на новых позициях в лесных массивах на южнодонецком направлении.

Для уничтожения временных позиций противника, таких как окопы и блиндажи, применялись самоходные гаубицы "Акация". Для борьбы с укрепленными позициями противника использовались 240-миллиметровые минометы "Тюльпан".

Артиллеристы отметили, что основную опасность для них представляют беспилотники противника. Для защиты от них на боевые машины устанавливают дополнительную броню и строго соблюдают маскировку.

Во время боевых выездов экипажи всегда сопровождаются расчетами постов воздушного наблюдения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

По словам заместителя командира взвода с позывным "Борода", чтобы избежать ответного удара, солдаты используют тактику маскировки и постоянного перемещения.