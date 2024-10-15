Пушка оказалась больше: артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу ВСУ

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Артиллерийские подразделения Анапского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России успешно уничтожили вражескую гаубицу в районе Орехова, продемонстрировав точность и эффективность своих действий.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув важность контрбатарейной борьбы в ходе спецоперации.

Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" из гвардейского артиллерийского полка, входящего в состав группировки "Днепр", постоянно наносят точные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. В ведомстве отметили, что артиллеристы из Анапы, входящие в Новороссийское гвардейское горное соединение, успешно ведут контрбатарейную борьбу, нанося огневое поражение живой силе противника и выводя из строя его артиллерийские орудия.

В ходе артиллерийской и воздушной разведки севернее Вербового была обнаружена артиллерийская установка украинских боевиков, обстреливавшая передовые позиции российских десантников. Координаты цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", который с точностью выполнил задачу, уничтожив вражескую гаубицу.

Эта успешная операция стала еще одним доказательством профессионализма и мастерства артиллеристов ВДВ, которые играют ключевую роль в спецоперации, обеспечивая огневую поддержку и точные удары по позициям противника.