Российские вертолёты Ми-28НМ продемонстрировали свою эффективность и точность в выполнении боевых задач, нанеся удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув успешное выполнение миссии.
Экипаж армейской авиации, действуя на вертолете Ми-28НМ, использовал авиационные средства поражения для уничтожения разведанных целей противника. После выполнения задачи вертолёт совершил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и благополучно вернулся на площадку вылета.
Согласно докладу авианаводчика, личный состав и бронированная техника ВСУ были полностью уничтожены. В Министерстве обороны отметили профессионализм и точность действий экипажа, подчеркнув важность таких операций в рамках специальной военной операции.
Для иллюстрации успешного выполнения боевого задания Министерство обороны опубликовало видеоролик. На нём запечатлены моменты подготовки вертолёта на аэродроме, его взлёт и выход ракет, снятые с различных ракурсов. Также показано возвращение машины на базу.
Эти кадры свидетельствуют о высокой готовности и мастерстве российских лётчиков, которые с точностью и эффективностью выполняют боевые задачи, обеспечивая безопасность приграничных районов.
Ми-28Н «Ночной охотник» — советский и российский ударный вертолёт производства ПАО «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолёты России», предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
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