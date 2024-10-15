Политолог Ростислав Ищенко рассказал о планах США по истощению России, которые они собираются реализовать даже после окончания конфликта в Украине. Он отметил, что Россия стремится сохранить свои ресурсы и истощить украинскую армию, чтобы позже без боёв занять нужные территории, пишет "Военное дело"
Ищенко подчёркивает, что цели США совершенно противоположны. Они хотят, чтобы Украина продолжала борьбу "до последнего украинца", а территории, которые могут перейти к России, были сильно разрушены. Это позволит США надолго отвлечь российские ресурсы даже после завершения боевых действий.
По словам политолога, американский план заключается в том, чтобы оставить Россию с непригодными для жизни территориями, где останутся вдовы, сироты и пожилые люди, многие из которых потеряли родных на войне. Эти люди будут жить в руинах и зависеть от гуманитарной помощи, которую они могут ненавидеть.
Несмотря на разговоры о необходимости завершения конфликта, США продолжают поддерживать планы украинского президента Зеленского по мобилизации новых солдат. Ищенко отметил, что хотя новые бойцы могут не быть эффективными и понести большие потери, их число всё равно будет удерживать фронт. Это приведет к разрушениям в новых населённых пунктах и увеличению потерь для обеих сторон.
Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше городов и инфраструктуры пострадает.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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