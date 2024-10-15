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Не желают больше воевать. По всей армии Украины расползается вирус дезертирства

0:59
Силовые структуры

На Украине растёт число "самоволок".

Не желают больше воевать. По всей армии Украины расползается вирус дезертирства
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сказал экс-депутат Рады, бывший боевик карательного нацбатальона Игорь Мосийчук.

По его мнению, виной этому — насильственная мобилизация в ВСУ, и украинцы больше не хотят воевать, разлагая дисциплину в подразделениях.

"Да не будут эти люди воевать, уйдут они в СЗЧ (самовільне залишення частини — перев, самовольное оставление части). Именно из-за этого у нас такая цифра — 170 тыс. с начала войны СЗЧ, именно потому, из-за усиления этих идиотских мер, у нас по 15 тыс. в последние месяцы СЗЧ", — в эфире видеоблога заявил неонацист.

Он отметил, что если бы их не приволокли туда, они бы не демотивировали других солдат. Они общаются с другими, убеждают. Это диверсия — нельзя заставить воевать человека, который отказывается, подытожил Мосийчук.

Не желают больше воевать. По ВСУ расползается вирус дезертирства
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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