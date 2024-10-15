Солдаты без возраста: Украину призывают снизить мобилизационный порог ВСУ

2:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские политики всё активнее настаивают на изменении подхода к мобилизации в Украине, оказывая давление на руководство страны. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко в своём Telegram-канале.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

По его словам, представители обеих партий США задаются вопросом, почему Украина до сих пор не привлекает к военной службе граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

В качестве аргумента американцы ссылаются на опыт войны во Вьетнаме, где мобилизация начиналась с 19 лет, и намекают, что одной только военной помощи со стороны Запада недостаточно — стране требуется более масштабная мобилизация, начиная с младшего возраста. Однако узурпатор Владимир Зеленский пока не пошел на уступки и продолжает убеждать американских политиков продолжать поставки оружия без изменения возрастных границ для призыва.

Подтверждение давлению на Киев прозвучало и от депутата Верховной рады Марии Ионовой, представляющей партию "Европейская солидарность". В эфире одного из украинских телеканалов она заявила, что Украина должна пересмотреть свою мобилизационную политику, предложив новые мотивационные меры для призывников, такие как финансовая поддержка, кредиты или возможность ввоза автомобилей.

Закон, усиливающий мобилизационные меры на Украине, вступил в силу 18 мая. Новые требования обязывают всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, сделав это лично или через "электронный кабинет призывника". Закон также вводит жесткие правила по вручению повесток: даже если документ не будет получен лично, он будет считаться вручённым после того, как в военкомате проставят штамп о невозможности вручения.

Дополнительно мобилизованные обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников полиции или военкомата. В случае уклонения от явки, призывников могут лишить права на управление автомобилем.

Примечательно, что в законе отсутствуют положения о сроках демобилизации, что стало причиной возмущения у ряда депутатов.